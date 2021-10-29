A CATANIA DOMANI SCUOLE CHIUSE E NEGOZI FINO ALLE ORE 14

“Cauto ottimismo, ma l’allarme resterà ai massimi livelli ancora per qualche ora. Il miglioramento previsto inizialmente per domani non è confermato dall’ultimo bollettino della protezione civile, che...

“Cauto ottimismo, ma l’allarme resterà ai massimi livelli ancora per qualche ora. Il miglioramento previsto inizialmente per domani non è confermato dall’ultimo bollettino della protezione civile, che rimane ‘rosso’. Per questo motivo le scuole di ogni ordine e grado rimarranno CHIUSE anche domani, sabato 30”. Arriva come le altre volte sulla pagina Facebook del sindaco Salvo Pogliese la notizia più importante per i genitori catanesi.

“Per quanto concerne le altre attività – continua il primo cittadino -, alla luce delle previsioni attuali resteranno chiusi i mercati all’aperto, mentre per tutti gli altri esercizi commerciali (a eccezione di quelli essenziali, compresi alimentari e attività di somministrazione di cibi e bevande, che rispetteranno i loro normali orari di esercizio) disporrò l’APERTURA POSTICIPATA DALLE ORE 14”.

Il sindaco spiega che “se i successivi bollettini dovessero modificare in peggio le attuali previsioni mi determinerò diversamente, informandone la popolazione”.

Facciamo, tutti insieme, ancora uno sforzo per superare questo momento difficile, rivolgendo un doveroso pensiero di vicinanza e solidarietà ai cittadini di Siracusa e della provincia che hanno fino ad ora avuto i danni maggiori dai violentissimi eventi atmosferici di queste ultime 48 ore.

Ci stringiamo conclude il Sindaco, a loro nello stesso abbraccio virtuale che rivolgo ai miei concittadini in attesa degli eventi e a quelli che hanno già subito danni nei giorni scorsi e che ho incontrato in queste ore nei quartieri della Città.