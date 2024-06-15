A CATANIA I CASTING PER “IO CANTO GENERATION” E LA PRIMA EDIZIONE DI “IO CANTO SENIOR”
Il programma Mediaset cerca giovani talenti nel canto di età compresa tra i 10 e i 15 anni per le selezioni della la nuova edizione di "Io Canto Generation". Per partecipare consultare il sito SDL.TV...
Il programma Mediaset cerca giovani talenti nel canto di età compresa tra i 10 e i 15 anni per le selezioni della la nuova edizione di "Io Canto Generation".
Per partecipare consultare il sito SDL.TV oppure inviare a [email protected] due video realizzati con voce e base musicale senza post produzione con audio pulito e sfondo neutro (no video di concorsi, festival o eventi vari).
Per candidatura e liberatoria, al link .
Tempo di casting anche per la prima edizione di "Io Canto Senior". Il programma Mediaset cerca talenti nel canto anche per la fascia d'età dai 45 anni in su.
Per partecipare consultare il sito SDL.TV oppure inviare a [email protected] due video realizzati con voce e base musicale senza post produzione con audio pulito e sfondo neutro(no video di concorsi, festival o eventi vari).