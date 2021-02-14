A CATANIA PER RUBARE IL TERMINALE DI SCARICO DI UN’AUTO: DENUNCIATO 38ENNE

Gli agenti del commissariato San Cristoforo, al termine di complesse indagini che sono partite dalle immagini rilevate da un sistema di videosorveglianza, hanno identificato e denunciato per furto agg...

Gli agenti del commissariato San Cristoforo, al termine di complesse indagini che sono partite dalle immagini rilevate da un sistema di videosorveglianza, hanno identificato e denunciato per furto aggravato il pregiudicato C.F. di 38 anni il quale, per ricavarne pochissimi grammi di metallo prezioso che avrebbero dovuto assicurargli un fantomatico e illecito guadagno, aveva rubato il terminale di scarico di un’auto. Si tratta di un’operazione particolarmente laboriosa, il cui provento è veramente minimo, ma che per C.F. è sembrata essere particolarmente allettante. Lui, in realtà, per compiere questa “bravata” era partito persino da Palagonia, luogo dove risiede, e appena giunto a Catania ha noleggiato un’auto per iniziare le sue razzie. Ma – sfortuna sua – è incappato sotto l’occhio elettronico della videocamera installata a vigilanza dell’abitazione di un agente della polizia il quale, avendo visto quanto ripreso, non ha esitato a riferire il tutto al suo ufficio e a far partire le indagini. “