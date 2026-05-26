A Catania rubano uno scooter al centro commerciale e si schiantano contro la gazzella dei Carabinieri: arrestato 22enne

In fuga con il mezzo appena rubato, avrebbe lanciato lo scooter contro l’auto dell’Arma. Denunciato anche un complice di 15 anni di Librino.

Tempestivo e risolutivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, che sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato in flagranza un 22enne residente nel quartiere Librino, ritenuto responsabile di furto aggravato di motociclo, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e inosservanza dell’alt imposto dalle forze dell’ordine e denunciato il presunto complice, un ragazzo di appena 15 anni.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, con cui veniva segnalato il furto di uno scooter appena sottratto nell’area parcheggi di un centro commerciale.

Ricevuta la segnalazione, le pattuglie dell’Arma hanno immediatamente avviato le ricerche, riuscendo in breve tempo a intercettare i presunti responsabili mentre tentavano di allontanarsi a bordo del mezzo rubato.

Alla vista dei militari, il conducente del motociclo, nel tentativo di garantirsi la fuga, avrebbe volontariamente scagliato il mezzo contro una “gazzella”, che in quel momento si trovava ferma. Dopo il violento impatto, i due ladri hanno tentato di fuggire a piedi, ma i militari dell’Arma sono riusciti a bloccare prontamente il 22enne, impedendone l’allontanamento, mentre il più piccolo è riuscito a nascondersi nelle stradine circostanti.

Arrestato il 22enne, che su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, i Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire al complice, individuandolo per un 15enne, residente anch’egli nel quartiere Librino, e denunciandolo alla competente Autorità Giudiziaria minorile.

Il motociclo rubato, subito recuperato, è stato restituito al legittimo proprietario, un ragazzo di 25 anni che era nel centro commerciale a fare spese.