A CATANIA VINTI 5 MILIONI DI EURO CON UN TAGLIANDO DI MILIARDARIO MAXI
La dea bendata bacia Catania.
A Catania vinti 5 milioni di euro. Una somma da capogiro, numero fortunato il 48 che ha consentito di vincere qualcosa come 5 milioni di euro con una giocata da 20 euro.
La fortunatissima vincita è stata realizzata in una tabaccheria sita in una traversa di via Etnea.
L’ufficialità da parte di Lottomatica è arrivata in questi giorni dopo aver esperito tutte le verifiche necessarie. Ovviamente c’è il più stretto riserbo, come avviene in questi casi, sull’identità della persona che ha cambiato, decisamente, la sua vita.