A causa del maltempo, è stata annullata la sfilata di Carnevale di domenica

L’assessore Minutolo: «Non vogliamo sprecare le risorse impiegate per la buona riuscita dell’evento, la manifestazione verrà riprogrammata per il mese d’Aprile, dopo la Quaresima

95047.it A causa del maltempo, l’Amministrazione comunale paternese ha deciso di annullare la sfilata e tutte le manifestazioni di Carnevale previste per la giornata di domani, domenica 22 febbraio.

Gli eventi verranno comunque riprogrammati nel periodo successivo alla Quaresima, come spiega l’assessore allo Spettacolo del Comune di Paternò, Alfredo Minutolo: «Le previsioni del tempo per domani non sono buone, e non consentirebbero di svolgere serenamente la manifestazione. Ci dispiace molto, poiché avevamo già dovuto posticipare la sfilata del martedì grasso, sempre a causa del maltempo. Tuttavia, poiché l’esperienza del Carnevale 2015 a Paternò è stata molto positiva, non vogliamo far saltare del tutto le manifestazioni, perché significherebbe sprecare le energie e le risorse impiegate fino ad ora, per la buona riuscita dell’evento. Per questo motivo, dopo aver sentito il parere delle associazioni coinvolte nell’organizzazione del Carnevale, abbiamo deciso di riprogrammare il tutto per il mese d’aprile, in modo tale da poter godere di condizioni meteo migliori ed evitare la concomitanza con la Quaresima.».