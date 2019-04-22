A COMISO LUMINARIE DIVELTE DAL FORTE VENTO - VIDEO
Disagi e problemi causati dal forte vento alle luminarie allestite per la festa di pasqua a Comiso, le luminarie installate a ridosso della Basilica dell’Annunziata per la festa della “Pace”, sono sta...
A cura di Redazione
22 aprile 2019 10:14
Disagi e problemi causati dal forte vento alle luminarie allestite per la festa di pasqua a Comiso, le luminarie installate a ridosso della Basilica dell’Annunziata per la festa della “Pace”, sono state divelte a causa delle fortissime raffiche di vento.
Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.
A causa del forte vento, la festa della Pasqua a Comiso si è svolta all’interno della Basilica ed è stata rimandata a domenica prossima