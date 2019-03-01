A COMO UNA MAMMA DA RECORD: 11 FIGLI A 38 ANNI
Arriva da Como la storia di questa mamma "record" che ha altri 7 maschi e 3 femmine di età compresa fra i 2 e i 16 anni. L'ultima nata l'ha chiamata Giuditta, pesa 3 chili e 100 grammi, ed è venuta alla luca all’ospedale di Valduce, in provincia di Como. Come per i primi 10 parti, anche quest'ultimo è stato naturale.
Secondo una stima, Claudia ha avuto tanti figli quanti ne partoriscono generalmente 10 donne italiane.
Il padre si chiama Diego Pianarosa, ha 41 anni e fa il consulente informatico. Un lavoro che mantiene tutta la sua famiglia.
Claudia ha dovuto lasciare il lavoro per badare ai figli ma, a detta sua, "non è stato un peso per me rinunciare al lavoro". Sposata da 17 anni, il primo figlio l'ha dato alla luce a 22.
"Per noi la vita è un dono, non facciamo calcoli e nemmeno ci siamo prefissati un numero di figli".
Claudia racconta che non è sempre rose e fiori, "ma i momenti difficili li affrontiamo in coppia, superandoli con gioia".