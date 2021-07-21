A DISTANZA DI SOLE 24 ORE ALTRO INCENDIO A PONTE BARCA

E’ accaduto nuovamente.A distanza di 24 ore, oggi 21 Luglio 2021, in fumo diversi ettari di terreno, principalmente canneto, agrumeti, e macchia mediterranea, i roghi si sono sviluppati nello stesso...

E’ accaduto nuovamente.

A distanza di 24 ore, oggi 21 Luglio 2021, in fumo diversi ettari di terreno, principalmente canneto, agrumeti, e macchia mediterranea, i roghi si sono sviluppati nello stesso punto di ieri , nella zona di Ponte Barca (area Oasi del Simeto).

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco e da un paio di minuti sul posto è arrivato anche un elicottero della forestale coordinati da terra dal personale del Distaccamento forestale di Catania

L’incendio non è stato imponente come quello della giornata di ieri ma ha comunque sottoposto i Vigili del Fuoco ad altro lavoro. La situazione in quella particolare zona è ormai fuori controllo e ci si augura che le autorità competenti intervengano al più presto.