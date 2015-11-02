A fuoco il plesso (già vandalizzato) dei Falconieri

Il sindaco Mangano: "Saremo ancora più determinati, entro l'anno il resto del finanziamento per recuperare il plesso

95047.it Balordi in azione. Tutt'altro che una fatalità. Brucia (ancora una volta) il plesso dei Falconieri: questo pomeriggio, intervento dei Vigili del fuoco per sedare le fiamme che hanno avvolto i locali vandalizzati della scuola. Una coltre di fumo nero si è innalzata dallo stabile facendo scattare l'allarme. Non si tratta dei locali già ripristinati e riqualificati della scuola: le aule che si trovano dall'altra parte del plesso di trovano dalla parte opposta e verranno consegnate a breve.

Resta, però, inevitabilmente parecchia amarezza. Un senso di sconforto per una storia che non si vuole fermare: che si ripete sempre e che, evidentemente, va contrastata con ancora più forza.

"Saremo ancora più determinati - spiega il sindaco Mauro Mangano -: e stiamo per mandare in porto il finanziamento di recupero di tutta la scuola. E' questo il messaggio che deve venire fuori: quello di non fermarci di fronte a tutto questo. Insisteremo e restituiremo tutto lo stabile per riuscire a fare la cosa più importante di tutte: fare scuola".