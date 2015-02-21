A fuoco l'auto del sindaco di Acireale

I carabinieri indagano su una matrice chiaramente dolosa

95047.it Un incendio ha distrutto la notte scorsa l'auto privata, una Smart, del sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, che era posteggiata davanti all'abitazione del primo cittadino. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia per avviare le indagini. Il sindaco avrebbe detto agli investigatori di non avere ricevuto minacce: "Non mi lascerò intimidire da questo vile atto e continuerò con lo stesso impegno nella mia azione amministrativa". Al momento i militari dell'Arma non escludono alcuna pista, a partire da quella dolosa.