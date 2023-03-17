A FUOCO UN AUTOVETTURA IN UN GARAGE DI MISTERBIANCO
Tanta paura intorno alle ore 13.00 di oggi, 17 Marzo 2023 a Misterbianco.
Per cause in fase di accertamento da parte dell'autorità competenti, i vigili del fuoco sono intervenuti via Matteotti a Misterbianco per l'incendio all'interno di un garage, a prendere a fuoco, secondo le prome informazioni in nostro possesso un autovettura.
Completamente distrutta dalle fiamme un' autovettura è vari danneggiamenti alla struttura.
Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha infatti permesso che le fiamme non si estendessero.
Per fortuna non ci sono stati danni a persone, soltanto tanta paura.
Sul posto sono intervenuti anche I carabinieri e la polizia locale per i dovuti rilievi del caso.
In aggiornamento