A fuoco un bus della Fce sulla strada Paternò-Licodia

Non ci sono feriti: sul posto, vigili del fuoco, polizia municipale e carabinieri

95047.it Una coltre di fumo nera e densa che si è levata alta visibile a centinaia di metri di distanza. Un autobus della Ferrovia Circumetnea è stato avvolto dalle fiamme dopo che l'autista ha fermato la sua corsa una volta accortosi del fumo che fuoriusciva dal motore. Il fatto è avvenuto lungo la strada provinciale che collega Paternò a Santa Maria di Licodia poco prima del cimitero.

Tranquillizziamo tutti: non vi sono feriti. Ma il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Sul posto, per le azioni di spegnimento si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno sedato le fiamme. A supporto anche gli agenti della polizia municipale di Santa Maria di Licodia ed i carabinieri.