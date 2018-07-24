95047

A FUOCO UN FURGONE IERI SERA IN VIA CIRCUMVALLAZIONE - VIDEO E FOTO

Intervento dei vigili del fuoco ieri sera, in via Circumvallazione, all'altezza della Piazza Carlo Alberto, per un furgone in fiamme (Video).Ancora sconosciute le cause.https://www.youtube.com/watch?v...

24 luglio 2018 07:35
Intervento dei vigili del fuoco ieri sera, in via Circumvallazione, all'altezza della Piazza Carlo Alberto, per un furgone in fiamme (Video).

Ancora sconosciute le cause.

https://www.youtube.com/watch?v=9otsaH-v8wU

https://youtu.be/RhuWIRgrqIo

