A FUOCO UN FURGONE IN VIA CIRCUMVALLAZIONE - VIDEO E FOTO
A cura di Redazione
23 luglio 2018 23:49
Intervento dei vigili del fuoco questa sera, in via Circumvallazione, all'altezza della Piazza Carlo Alberto, per un furgone in fiamme (Video).
Ancora sconosciute le cause.
https://www.youtube.com/watch?v=9otsaH-v8wU
https://youtu.be/RhuWIRgrqIo
