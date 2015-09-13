A fuoco un'auto che stava procedendo lungo via Giovan Battista Nicolosi

Sul posto, i Vigili del Fuoco del distaccamento paternese

95047.it Un'auto, si tratta di una Fiat Punto, si è trasformata in una vera e propria palla fuoco lungo la salita di via Giovan Battista Nicolosi. Il conducente ha avuto, per fortuna, il tempo di fermarsi e lanciare l'allarme. Sono stati i Vigili del Fuoco a portarsi sul posto ed a sedare le fiamme: momenti di tensione sul posto ma, come detto, alla fine nessuno ha riportato conseguenze di sorta. Paura anche per alcune auto in sosta che si trovavano sulla carreggiata.

Le cause dell'incendio sono ancora da accertare: possibile possa essersi trattato di un cortocircuito o anche della fuoriuscita di benzina o olio.