A.M.A. S.P.A.: FONDO DI SOLIDARIETÀ CON CONTRIBUTO DI 1€ PER FATTURA - INFO SU ADESIONE E RECESSO PER PERDITE IDRICHE

L'A.M.A. S.p.A., con determinazione dell'Amministratore Unico n. 044 del 27 agosto 2024, ha annunciato il rinnovo della Carta dei Servizi, introducendo un fondo di "solidarietà e garanzia" destinato a...

L'A.M.A. S.p.A., con determinazione dell'Amministratore Unico n. 044 del 27 agosto 2024, ha annunciato il rinnovo della Carta dei Servizi, introducendo un fondo di "solidarietà e garanzia" destinato a coprire eventuali perdite idriche occulte. Il fondo sarà finanziato attraverso un contributo di 1,00 euro per ogni fatturazione emessa, a carico dell'utente.

Gli utenti che non desiderano aderire al fondo e, di conseguenza, non potranno beneficiare di eventuali sgravi in caso di perdite occulte, hanno la facoltà di presentare un'autodichiarazione di recesso.

L'autodichiarazione è scaricabile dal sito ufficiale dell'A.M.A. S.p.A., nella sezione "news", e dovrà essere accompagnata da un documento di riconoscimento valido. La mancata adesione al fondo implica la rinuncia a qualsiasi forma di rimborso o contributo in caso di perdite idriche occulte riscontrate nella parte privata dell'impianto, ovvero a valle del contatore.

Come Presentare l'Autodichiarazione

Per recedere dal fondo, l'utente dovrà:

Scaricare il modulo di autodichiarazione disponibile sul sito dell'A.M.A. S.p.A. Compilare il modulo con i dati richiesti. Allegare una copia del documento di riconoscimento. Inviare il tutto seguendo le modalità indicate sul sito dell'ente.

La decorrenza del recesso avverrà a partire dalla data di presentazione della richiesta.

Conseguenze del Recesso

Chi opta per il recesso non potrà richiedere alcun tipo di abbuono o rimborso per eventuali perdite idriche occulte, che rimarranno interamente a suo carico. Pertanto, si invita a valutare attentamente la decisione, considerando i potenziali rischi di costi imprevisti dovuti a perdite non visibili nell'impianto idrico privato.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di adesione o recesso, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell'A.M.A. S.p.A. o contattare il servizio clienti dell'ente.