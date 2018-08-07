A MARE CON LA PANDA IN SPIAGGIA A PALERMO, INTERVIENE LA POLIZIA E LA PORTA VIA

Una Fiat Panda questa mattina è spuntata nella spiaggia di Vergine Maria a Palermo.L'auto è stata vista sul bagnasciuga: i bagnanti hanno sistemato gli ombrelloni accanto.E' stata chiamata la polizia...

Una Fiat Panda questa mattina è spuntata nella spiaggia di Vergine Maria a Palermo.

L'auto è stata vista sul bagnasciuga: i bagnanti hanno sistemato gli ombrelloni accanto.

E' stata chiamata la polizia che ha rimosso l'auto. Il proprietario della Panda avrebbe detto che la scorsa notte la vettura era stata rubata.

Sempre la scorsa notte per l'ennesima volta è stata distrutta la barra che i residenti hanno voluto installare per evitare l'arrivo fino in spiaggia di roulotte, caravan e motocicli.

Un braccio di ferro che va avanti tra quanti hanno sempre utilizzato la spiaggia come fosse loro e i residenti che fanno capo alla Pro Loco Nostra Donna del Rotolo che si batte per la riqualificazione della zona. Dopo la barra rotta, l'auto in spiaggia potrebbe essere una provocazione.

