A MARZAMEMI, LA MAREGGIATA ARRIVA SULLA TERRAFERMA, A CATANIA EFFETTUATI PIÙ DI 40 INTERVENTI DAI VIGILI DEL FUOCO

Raffiche particolarmente intense si stanno abbattendo sull’area sud-orientale della Sicilia, vale a dire fra le province di Siracusa e Ragusa, causando imponenti mareggiate.Nella provincia di Siracusa...

Nella provincia di Siracusa si segnalano ingenti danni, sia lungo il litorale, sia nelle zone più interne. Moltissimi alberi sono caduti, in alcuni casi colpendo e danneggiando automobili. Il vento ha danneggiato anche numerose strutture e divelto alcuni tetti di abitazioni.

Fra le località che risultano più colpite dal maltempo vi sono Portopalo, Pachino, Marzamemi. In quest’ultima la situazione appare molto critica, anche dalle immagini che giungono in redazione: la mareggiata ha spinto l’acqua del mare fin dentro il borgo della frazione di Pachino.

A Catania e provincia, diverse squadre dei Vigili del Fuoco, da ieri sera, sono intervenute in città e su parti del territorio provinciale per richieste di soccorso effettuate a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

In particolare, durante la notte scorsa, sono stati effettuati 34 interventi di soccorso per alberi pericolanti e su strada, per pali e impalcature pericolanti e cartelloni pubblicitari divelti.

Le zone maggiormente interessate sono state Acireale, Misterbianco, Mascalucia, Viagrande, San Giovanni la Punta.

Ancora in corso una decina di interventi.

La situazione meteo tenderà a migliorare progressivamente nella seconda parte di oggi e soprattutto nella giornata di domani.