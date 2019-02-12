A MOTTA SANT'ANASTASIA, PRENDONO A FUOCO DUE BOMBOLE DEL GAS A SAN GIOVANNI LA PUNTA INCENDIO IN UNA VERANDA

Tanta paura per fortuna senza nessun ferito questa mattina a Motta Sant'Anastasia.Siamo in via XX settembre, dove intorno alle ore 10,00 per cause in via d'accertamento, hanno preso a fuoco causa due...

Tanta paura per fortuna senza nessun ferito questa mattina a Motta Sant'Anastasia.

Siamo in via XX settembre, dove intorno alle ore 10,00 per cause in via d'accertamento, hanno preso a fuoco causa due bombole di gas.

Tanta paura per gli abitanti, che hanno subito chiamato i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno raggiunto l’abitazione e spento le fiamme, prima che la situazione diventasse pericolosa.

L’area è stata messa in sicurezza, con le bombole che sono state portate fuori dall'appartamento.

Sul posto a scopo precauzionale pure un ambulanza.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è intervenuta, alle ore 15,40 circa di oggi pomeriggio, in via Motta a San Giovanni la Punta, per un incendio sviluppatosi in una veranda esterna che ha coinvolto anche una caldaia, un condizionatore, ed una lavatrice.

I vigili del fuoco, tempestivamente intervenuti, hanno evitato che le fiamme si propagassero al resto dell’abitazione.