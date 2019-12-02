A NAPOLI BAGARINAGGIO DI NUTELLA BISCUITS, VENDUTI A 8 EURO (E SU AMAZON SI TROVANO A 12)

In sole tre settimane dalla data di lancio (che è stata lo scorso 4 novembre,) i Nutella Biscuits hanno raggiunto un fatturato di otto milioni di euro: ne sono stati venduti, infatti, circa due milion...

In sole tre settimane dalla data di lancio (che è stata lo scorso 4 novembre,) i Nutella Biscuits hanno raggiunto un fatturato di otto milioni di euro: ne sono stati venduti, infatti, circa due milioni e seicentomila. Tali biscotti sono stati così cercati sugli scaffali dei supermercati che in molte città sono addirittura esaurite le disponibilità. Ora sono riapparsi su eBay ed Amazon a prezzi stellari anche a 14,90 euro la confezione e a Napoli sono spuntati addirittura i bagarini.

A Napoli, i Nutella Biscuits sono andati letteralmente a ruba sugli scaffali dei grandi supermercati. Appena arrivano, infatti, spariscono in pochissimi minuti ma, nonostante tale prodotto risulti introvabile oramai ovunque, nella città partenopea c’è chi è riuscito ad organizzare un suo piccolo business.

Si è arrivati infatti a vendere una confezione (il cui prezzo di mercato è di 3 euro) quasi al triplo ovvero a 8 euro. Ciò è accaduto a Mergellina mentre al Vasto sugli scaffali di alcuni minimarket il prezzo risulta essere di 6 euro. La titolare di una salumeria in merito a ciò comunica che questa è la legge di mercato per cui quando un articolo non è disponibile, sale automaticamente di prezzo. Secondo la titolare della salumeria, poi, non si tratta di speculazione in quanto l’utente è libero di scegliere se acquistare o meno quel prodotto.Per chi non lo sapesse, i Nutella Biscuits sono dei biscotti della tipologia frollino con abbondante ripieno di Nutella. Secondo i dati raccolti dalla società di ricerche di mercato “IRI” il 4 novembre, giorno in cui sono stati lanciati, fino ad oggi sono state vendute 2,6 milioni di confezioni: solo 27 mila nella prima settimana. Secondo Angelo Massaro, che è l’amministratore delegato di IRI, i problemi riguardanti la carenza nei supermercati di tale prodotto riguarda la produzione che non riesce a stare al passo con una richiesta così elevata.

A seguito della carenza dei Nutella Biscuits negli scaffali dei supermercati si è subito diffusa la febbre da biscotti. Questi ultimi sono quindi apparsi in vendita sui principali siti e-commerce con offerte non proprio da Black Friday. Su eBay, ad esempio, una confezione da 304 grammi definita “in edizione limitata” costa 14,99 euro con spedizione fortunatamente gratuita. Su Amazon, invece, la stessa confezione si trovaad un prezzo leggeremente inferiore ma sempre ad una cifra stellare ovvero a 11,48 euro.

Visto il grande successo, però, si crede che la Ferrero incrementerà le vendite per cui chi vorrà acquistare il prodotto ad un prezzo contenuto non dovrà fare altro che attendere.