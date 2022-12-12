A OMEGNA, IL MAXI CANNOLO LUNGO OLTRE 30 METRI REALIZZATO DAL PATERNESE FRANCO DI PERNA

Si è svolto ieri, 11 Dicembre 2022 al Forum Omegna di Viterbo, la manifestazione "il Cannolo più lungo del mondo".L’iniziativa è stata organizzata dall'associazione Gente del Sud, con il patrocinio...

Si è svolto ieri, 11 Dicembre 2022 al Forum Omegna di Viterbo, la manifestazione "il Cannolo più lungo del mondo".

L’iniziativa è stata organizzata dall'associazione Gente del Sud, con il patrocinio del Comune di Omegna e la Provincia del Vco.

Protagonista il cannolo siciliano e non solo , c'è pure un pò di Paternò.

Sotto la magistrale regia del grande "ZIO CICCIO"al secolo Maestro Paternese Franco Di Perna che insieme ad i suoi collaborati ha realizzato il cannolo da guinness, esattamente è stata raggiunta la lunghezza di 35,10 metri con un diametro di dieci centimetri.

Per realizzare il cannolo più lungo del mondo Di Perna ha utilizzato oltre duecento chilogrammi di ricotta.

E' stato sezionato in parti da quindici centimetri l’una ed è stato distribuito in apposite confezioni

Il ricavato dell’iniziativa è stato devoluto in beneficenza.

«Lo “Zio Ciccio” è sempre un passo avanti a tutti, ha sempre idee positive per la città – sottolinea l’assessore ai rapporti con le associazioni Katia Viscardi –. Gente del Sud chiama e Omegna risponde con la sua consueta generosità. E' stato un momento divertente e dolce con un fine nobile: aiutare gli altri.

