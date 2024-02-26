A PALERMO SI TORNA A SPARARE: UN MORTO E UN FERITO GRAVE ALLO SPERONE

Un uomo è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco e un altro è rimasto gravemente ferito nel corso di una sparatoria avvenuta a Palermo in via XXVII Maggio, nel quartiere Sperone.I due uomini sono stat...

Un uomo è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco e un altro è rimasto gravemente ferito nel corso di una sparatoria avvenuta a Palermo in via XXVII Maggio, nel quartiere Sperone.

I due uomini sono stati raggiunti da diversi colpi di pistola., la vittima è Giancarlo Romano, 37 anni. Il ferito è Salvo Alessio Caruso è ricoverato all'ospedale Buccheri La Ferla. Ha diverse ferite all'addome, ma sarebbe cosciente.

Sono in corso indagini da parte della polizia.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della squadra mobile. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine.

C'è anche un elicottero che sorvola la zona in cu è avvenuto l'agguato.

Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile. Decine le persone accorse sul luogo della sparatoria.

Sono appena arrivati anche parenti e gli amici delle vittime.