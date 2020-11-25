A PATERNO' 535 POSITIVI DI CUI 36 OSPEDALIZZATI. 1274 I SOGGETTI IN QUARANTENA
Arriva l'aggiornamento da parte dell'amministrazione comunale sui dati del Covdi-19 a Paternò
Il bollettino diramato pochi minuti fa, porta il numero dei casi accertati a 535 (+98 rispetto l'ultimo aggiornamento fornito ) di cui 36 (-5 ) ospedalizzati. 1274 sono i soggetti posti in isolamento fiduciario
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 25/11/2020 ORE 17:08
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 535 di cui 36 ospedalizzati. 1274 sono i soggetti posti in isolamento fiduciario. I dati sono in continuo aggiornamento.