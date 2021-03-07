PATERNO E BIANCAVILLA RAFFICA DI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL "COPRIFUOCO"

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia, coadiuvati dai colleghi della C.I.O. del XII° Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi e dai militari della locale Compagnia della Gua...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia, coadiuvati dai colleghi della C.I.O. del XII° Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi e dai militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza, hanno eseguito un controllo straordinario del territorio nei comuni di Paternò e Biancavilla, finalizzato a far rispettare le norme emanate per il contenimento della diffusione del virus covid-19, nonché di quelle in materia di sicurezza stradale, al termine del quale si sono ottenuti i seguenti risultati:

• elevate 17 sanzioni amministrative per il mancato rispetto del divieto di spostamento nelle ore di coprifuoco, 5 per il mancato utilizzo della mascherina protettiva;

• segnalati al competente U.T.G. 2 giovani assuntori poiché trovati in possesso di 4 dosi per complessivi grammi 5 (cinque) di marijuana;

• controllati 5 esercizi commerciali;

• contestate 12 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada;

• sottoposto a sequestro e fermo amministrativo 1 motoveicolo;

• ritirato 1 documento di guida e circolazione e decurtato complessivamente 62 punti alle patenti di guida.

Nel medesimo contesto operativo sono state identificate 72 persone e controllati 66 veicoli.