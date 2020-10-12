A PATERNO' I POSITIVI SONO 25, SOSPESE LE LEZIONI IN DUE CLASSI DELLE ELEMENTARI

Comunico ai concittadini paternesi che ad oggi i casi positivi di Coronavirus nella nostra città sono 25 inizia cosi la comunicazione ufficiale del Sindaco di Paternò, raccomando come sempre distanzi...

Comunico ai concittadini paternesi che ad oggi i casi positivi di Coronavirus nella nostra città sono 25 inizia cosi la comunicazione ufficiale del Sindaco di Paternò, raccomando come sempre distanziamento sociale, lavaggio frequente di mani e mascherina nei luoghi al chiuso e all’aperto. L’emergenza si affronta tutti insieme, con responsabilità, conclude il sindaco.

Intanto oggi si segnala, un caso all'Istituto Comprensivo “GIOVAN BATTISTA NICOLOSI”, l'esito del test diagnostico covid-19 è risultato positivo ad un alunno frequentante la classe Terza della scuola primaria, come prevede il protocollo nazionale l’attività didattica in presenza per alunni è stata sospesa ed è stata attività la didattica a Distanza, come comunicato con comunicazione dalla dirigente.

Al III° Circolo di Paternò è stata attività per una classe l'attività didattica a distanza a seguito di un famigliare risultato positivo al tampone di una delle bimbe che frequenta la scuola

Positivo dopo il test, uno studente del V°anno del Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi", pure qui sospese l'attività della classe e attivate le procedure prevista dal protocollo.

IL COMUNICATO DELLA SCUOLA:

Si comunica che in data odierna (comunicazione di ieri 11 ottobre) un alunno del nostro Liceo è risultato positivo al Covid-19

Augurandogli una pronta guarigione, si informa l'intera comunità scolastica che, in sinergia con l'Asp di Paternò e il referente Covid del comune di Paternò, nonostante sia domenica, sono stati già attivati, immediatamente, i protocolli di sicurezza previsti dalle Linee Guida Nazionali per assicurare la massima tutela della salute all'intera comunità scolastica

La positività di un alunno non comporta, in automatico, la chiusura dell'intera scuola.

In sinergia con l’ASP saranno tempestivamente fornite tutte le indicazioni in merito agli eventuali isolamenti fiduciari e sui tamponi per i contatti stretti, per gestire la situazione nella massima sicurezza.

Si raccomanda, pertanto, di evitare inutili allarmismi e di attenersi scrupolosamente ai protocolli di sicurezza sulle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS, assumendo comportamenti responsabili sia a scuola che in qualunque luogo.