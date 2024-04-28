A PATERNO' IL REDDITO MEDIO PRO CAPITE È DI 14.271 EURO
Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi al reddito del 2022, il valore medio pro capite del Comune di Paternò è di 14.271 euro. Questo pone Paternò significativamente al di...
Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi al reddito del 2022, il valore medio pro capite del Comune di Paternò è di 14.271 euro. Questo pone Paternò significativamente al di sotto della media nazionale dei redditi.
Andamento del reddito in Italia: Crescita al 5%
Mentre il reddito medio complessivo in Italia ha registrato una crescita del 5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 20.039 euro, Paternò non ha seguito questa tendenza, posizionandosi ben al di sotto della media nazionale.
Sicilia: Le prime sette città della provincia di Catania
Nella regione siciliana, le prime sette città con redditi più elevati si trovano tutte nella provincia di Catania. Sant’Agata Li Battiati si posiziona al vertice con 28.051 euro, seguita da San Gregorio (28.051 euro), Aci Castello (25.751 euro), Tremestieri (24.291 euro), Viagrande (22.980 euro), Trecastagni (22.629 euro) e Valverde (22.190 euro).
Comuni capoluogo di provincia in Sicilia: Palermo in testa
Tra i comuni capoluogo di provincia in Sicilia, Palermo si distingue con un reddito medio pro capite di 22.103 euro, seguita da Messina (22.022 euro), Agrigento (21.287 euro), Siracusa (21.123 euro), Catania (21.091 euro), Enna (20.888 euro), Caltanissetta (20.012 euro), Trapani (19.348 euro), e infine Ragusa (19.225 euro).
Questi dati evidenziano una disparità significativa nei redditi tra i diversi comuni siciliani, con Paternò che si colloca nettamente al di sotto della media regionale e nazionale.