A PATERNO' IL SINDACO CHIUDE LE SCUOLE FINO AL 22 GENNAIO PER SANIFICAZIONE

A Paternò il sindaco Nino Naso chiude le scuole per sanificazione.

“Il Sindaco ha firmato l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 17 Gennaio 2021, che ordina la sospensione delle attività’ didattiche in presenza degli istituti scolastici di pertinenza comunale: scuole dell’infanzia, elementari e medie dal 18 Gennaio 2021 al 22 Gennaio 2021

Dunque, si continuerà con la didattica a distanza.

L'ORDINANZA:

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza Considerato

Che presso gli istituti scolastici comunali di Paternò sono stati realizzati degli interventi di manutenzione ordinaria, al fine di garantire le misure anticovid, con personale esterno alla scuola; Che la presenza di operatori esterni rende necessario, al fine di garantire la sicurezza di alunni, docenti e personale scolastico, sanificare i locali delle scuole statali, primaria e secondaria di primo grado, dell’infanzia, di pertinenza comunale; che è intenzione di questa Amministrazione Comunale di intervenire con una sanificazione degli istituti scolastici di pertinenza comunale: scuole primaria e secondaria di primo grado, dell’infanzia

UFFICI COMUNALI CHIUSI FINO AL 31 GENNAIO, RIMANGONO APERTI SOLO QUELLI ESSENZIALI

Firmata un'ordinanza, la N° 06 del 17/01/2021 che recepisce le nuove direttive del Governo.

A far data dal 18.01.2021, fino al 31.01.2021 compreso, la chiusura al pubblico degli uffici comunali, ad eccezione dei seguenti uffici:

Protocollo, esclusivamente per posta certificata. Per casi eccezionali, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Stato Civile(nascita e morte)

Carte Identità (solo per espatrio e smarrimento)

Ufficio Notifiche

Ecologia

Ambiente

Servizi Cimiteriali;

Protezione Civile

Attività Produttive;

Tributi

Pagamenti

Riscossioni

Affissioni;

Personale: stipendi e pensioni;

Polizia Municipale;

Servizi Sociali;

Manutenzioni

Impianti;

Supporto agli Organi Istituzionali;

Il ricevimento del pubblico può essere autorizzato dai Responsabili di Settore, esclusivamente per comprovate necessità e/o problematiche improcrastinabili, previa necessaria richiesta di appuntamento tramite telefono o per mezzo di e-mail. Tutti i contatti telefonici e le e-mail istituzionali sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’ente.

Con apposita ordinanza, il Sindaco , ha disposto il trasferimento provvisorio del mercato trisettimanale (settore alimentare) da via Fonte Maimonide al parcheggio della Piscina Comunale "Giovanni Paolo II" prospiciente il Corso Italia e più precisamente all'interno della corsia centrale, nei giorni 18-21-23-25-28-30 gennaio 2021.