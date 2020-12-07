A PATERNÒ RACCOLTA RIFIUTI REGOLARE L’8 DICEMBRE
A cura di Redazione
07 dicembre 2020 21:03
Luigi Gulisano Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Paternò rende noto alla cittadinanza che nel giorno di martedì 8 dicembre, Giorno dell’Immacolata Concezione, il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta verrà effettuato regolarmente.
Gli utenti sono invitati ad esporre fuori dalle proprie abitazioni i mastelli così come indicato dal vigente calendario di raccolta.
Aperta anche l'isola ecologica.