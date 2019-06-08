A PATERNÒ REGISTRATI 41 GRADI ALLE 14
A cura di Redazione
08 giugno 2019 16:19
Come riportato dal sito centrometeosicilia.it il comune di Paternò ha registrato una temperatura di +41.0°C, alle ore 14, divenendo di fatto la prima località a superare la soglia dei fatidici 40 gradi.
Purtroppo non siamo a conoscenza del dato di Catenanuova in quanto non è al momento attiva alcune stazione di rilevamento.
E' probabile che il comune dell'ennese possa aver raggiunto tale temperatura.