A proposito del Com

95047.it "Egregio Direttore Anthony Distefano,

Con la presente il sottoscritto Ing. Andrea Bruno, tecnico dipendente del Comune di Paternò, chiede che venga pubblicato sul sito di news www.95047.it da Lei diretto il seguente commento relativo all’articolo intitolato “COM, tre consiglieri presentano denuncia alla Corte dei conti”.

Voglio precisare che l’affermazione “Che dall’ultima data citata (01/09/2010) non risulta che il Comune di Paternò abbia preso in carico tale edificio, come da nota prot. 038497 del 01/09/2010”, è errata in quanto il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di realizzazione del COM (Centro operativo misto della protezione civile) ha in effetti redatto un verbale di consegna dell’immobile agli uffici comunali, ciascuno per le proprie competenze ed al Sindaco di allora, i quali hanno sottoscritto detto verbale in data 30/09/2010. Detto verbale e gli altri atti ad esso collegati sono regolarmente presenti e visionabili da chiunque presso gli uffici del 6° Settore – Lavori Pubblici".