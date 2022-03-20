A QUATTRO ANNI DALL'ESPLOSIONE DI VIA GARIBALDI, USB DEI VIGILI DEL FUOCO RICORDA I DUE COLLEGHI MORTI

A perdere la vita, in quella violenta esplosione avvenuta in via Garibaldi, due anni fa, sono stati i due vigili del fuoco, Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico.Neppure il covid-19 può far dimenticar...

Neppure il covid-19 può far dimenticare il sacrificio, che il 20 marzo 2018, causò la morte di Dario e Giorgio. Oggi più che mai, il ricordo non deve essere messo da parte, difattii, sarà celebrata una messa nel rispetto delle norme covid-19 nella cappella della caserma.

I due colleghi e padri che nell'espletamento del proprio dovere, persero la vita in quella tragica sera. Loro, come tutti i vigili del fuoco caduti in servizio, devono essere ricordati, anche in un periodo così nero "pandemia e guerra attuale - Russia Ucraina" .

Il loro sacrificio, deve rimanere indelebile, perché noi siamo una famiglia, loro avevano delle famiglie, e la dimenticanza o, l'indifferenza...... farebbe male, molto male!". Ed il ricordo và anche a; Vincenzo Lima ( incidente) deceduto nel 2014 e Giuseppe Coco ( covid-19)deceduto nel 2020

Anche quest'anno un commosso ricordo da parte del sindacato per i due colleghi che hanno perso la vita durante il servizio.

Carmelo Barbagallo

coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia