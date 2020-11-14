A RAGALNA I CASI SALGONO A 30, DI CUI 6 OSPEDALIZZATI

Salgono i casi a Ragalna.L'aggiornamento arriva direttamente dalla pagina social del primo cittadino, SAlvo Chisari.I casi ad oggi sono 30 persone contagiate, di cui 6 ospedalizzate e 24 in quarantena...

Salgono i casi a Ragalna.

L'aggiornamento arriva direttamente dalla pagina social del primo cittadino, SAlvo Chisari.

POST UFFICIALE

Purtroppo i dati continuano a peggiorare e la situazione odierna fa registrare 30 persone contagiate, di cui 6 ospedalizzate e 24 in quarantena domiciliare, ed oltre 60 in isolamento fiduciario, in attesa di tampone.

Ad onor del vero va detto che molte delle segnalazioni riguardano persone che a Ragalna hanno solo la residenza, ma di fatto abitano altrove. È il caso della persona deceduta due giorni fa, residente a Ragalna ma abitante a Nicolosi. Così come va detto, però, che dagli elenchi trasmessi, mancano alcuni nominativi di cui sono comunque a conoscenza e, chissà quanti altri che sconosciamo del tutto.

☑Come ho più volte ripetuto, la comunicazione giornaliera serve solo ad alimentare ansie e paure, e quindi, non essendovi fatti straordinari, ho deciso di limitare la comunicazione ad una volta la settimana. Così come, ribadisco, non è nelle mie facoltà, e nemmeno nelle mie intenzioni, divulgare i nominativi di tali concittadini: bastano ed avanzano il gossip e le varie gogne che già si auto alimentano abbondantemente.

NOTIZIE IMPORTANTI:

Il comune ha attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per assistere quanti ne hanno bisogno;

Io stesso ho provveduto a contattare tutte le persone segnalate per accertarmi del loro stato di salute e delle loro necessità, anche se molti mi hanno comunicato di non abitare a Ragalna o di essere già guariti;

Quotidianamente, come da disposizioni di legge, viene comunicato l’elenco degli indirizzi di quanti sono costretti all’isolamento, a coloro che si occupano della raccolta dei Rifiuti;

L’attività di screening di massa è stata attivata per comuni al di sopra dei 30.000 abitanti. Siamo quotidianamente in contatto per sollecitare una successiva fase che coinvolga i comuni più piccoli;

Tutte le settimane procediamo alla sanificazione delle scuole e dei locali comunali (oggi è stata già fatta);

Abbiamo inserito, per il trasporto scolastico, pur non avendo alcun