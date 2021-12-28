A RANDAZZO PIZZAIOLO BECCATO SENZA GREEN PASS: SANZIONI ANCHE A DUE CLIENTI DI UN BAR DI BRONTE

I Carabinieri della Compagnia di Randazzo, nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni governative per il contenimento del coronavirus tuttora in atto, hanno svolto articolati e specifici servizi p...

I Carabinieri della Compagnia di Randazzo, nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni governative per il contenimento del coronavirus tuttora in atto, hanno svolto articolati e specifici servizi per la verifica della prevista certificazione, oltre che sull’esecuzione delle corrette procedure comportamentali e per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

In particolare sono stati sanzionati due avventori di un bar di Bronte che, sprovvisti della prevista certificazione “green pass”, stavano consumando al tavolo all’interno dell’esercizio ma, ad essere più sorprendente, è l’analoga infrazione commessa dal pizzaiolo di un ristorante di Randazzo intento infatti alla manipolazione diretta delle preparazioni alimentari.

In entrambi i casi, comunque, anche i rispettivi titolari dei due esercizi commerciali sono stati sanzionati amministrativamente per l’avvenuto omesso controllo, mentre sono 103 le attività commerciali e 383 le persone che, complessivamente, sono state sottoposte a verifica.