A Rosaria Distefano il premio della Società Italiana di Economia “Young Italian Economist Award”

È stato assegnato a Rosaria Distefano, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, il premio “Young Italian Economist Award” per il miglior paper scientifico presentato da giovani economisti (under 35).

Il riconoscimento – ex aequo con Matteo Bizzarri, dell’Università di Napoli Federico II – è stato conferito a Rosaria Distefano per il paper dal titolo “Occupational Choice and Entrepreneurship: from Necessity to Opportunity” in occasione della 63esima riunione annuale della Società Italiana di Economia.

La Sie è la più ampia e antica associazione scientifica di area economica in Italia e raccoglie circa 1000 economisti. La riunione scientifica, che ha visto la partecipazione di oltre 400 convegnisti, si è tenuta a Torino nei giorni scorsi.

“Il premio assegnato alla dott.ssa Rosaria Distefano, frutto di una selezione particolarmente seria è motivo di orgoglio per l’intero dipartimento di Economia e Impresa e un riconoscimento per la qualità della ricerca che si sta conducendo” ha spiegato il professore Roberto Cellini, direttore del dipartimento di Economia e Impresa.