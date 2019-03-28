“A SCUOLA DI DONO” CON IL GDVS DI PATERNÒ

Nella tradizionale manifestazione “Eventi di Marzo” ha partecipato anche il Gruppo Donatori Volontari di Sangue di Paternò che ha indetto un concorso grafico dal titolo “A Scuola di Dono” rivolto alle...

Molti sono stati i disegni pervenuti, tutti appartenenti alle scuole elementari: ai disegni classificatisi rispettivamente primi, secondi e terzi sono andati dei premi in denaro che la Scuola utilizzerà per l’acquisto di materiale didattico.

La premiazione è avvenuta Sabato 23 alle ore 17,30 alla presenza del sindaco, dei Dirigenti scolastici delle scuole partecipanti e di un folto pubblico.

Gli elaborati grafici sono rimasti esposti presso Palazzo Alessi anche Domenica.