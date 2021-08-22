A SIGONELLA ATTERRA NEL POMERIGGIO UN AEREO DALL'AFGHANISTAN CON RICHIEDENTI ASILO E MILITARI AMERICANI
Un aereo proveniente dall’Afghanistan con militari statunitensi e cittadini afghani richiedenti visto asilo speciale agli Usa e afghani vulnerabili è previsto atterri nel primo pomeriggio nell’aeropor...
Un aereo proveniente dall’Afghanistan con militari statunitensi e cittadini afghani richiedenti visto asilo speciale agli Usa e afghani vulnerabili è previsto atterri nel primo pomeriggio nell’aeroporto militare di Sigonella.
E’ quanto si apprende dall’ufficio stampa Nas Sigonella.
«La Stazione Aeronavale della Marina Usa di Sigonella - si legge nella nota dell’ufficio stampa della Nas di Sigonella - è stata incaricata di supportare l’evacuazione sicura di cittadini statunitensi, di richiedenti visto speciale per immigrati (SIV) e di afghani vulnerabili.
Ci aspettiamo di accogliere i primi sfollati già questo pomeriggio e stiamo lavorando in piena cooperazione e consultazione con l’Aeronautica militare italiana.
Questa operazione richiederà uno sforzo da parte di tutti ed il mantenimento di un alto livello di impegno per il prossimo futuro».