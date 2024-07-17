A SIGONELLA UN NUOVO RADAR PER LA SORVEGLIANZA DEL TRAFFICO AEREO

Il Gruppo Enav, a valle di specifico mandato emesso dallo Stato Maggiore Aeronautica, ha sottoscritto un contratto con Teledife (Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate del Ministero de...

Il Gruppo Enav, a valle di specifico mandato emesso dallo Stato Maggiore Aeronautica, ha sottoscritto un contratto con Teledife (Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate del Ministero della Difesa) per la fornitura, l’installazione e la messa in esercizio di un nuovo radar per la sorveglianza del traffico aereo svolta dall’Aeronautica Militare nella Base aerea di Sigonella.

Il progetto sarà realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese a guida Enav con Techno Sky, società del Gruppo Enav responsabile della gestione e della manutenzione hardware/software- di impianti e sistemi utilizzati per la gestione del traffico aereo e Leonardo Company.

Sotto il Comando Aeroporto di Sigonella, l’Aeronautica Militare fornisce il supporto operativo, tecnico e logistico agli Enti e Reparti schierati o in transito sulla Base aerea, assicurando i servizi per lo svolgimento delle attività di volo.

Dalla Base aerea di Sigonella, l’Aeronautica Militare gestisce inoltre la fase di avvicinamento/allontanamento per i voli civili che operano sull’aeroporto di Catania Fontanarossa con circa 70 mila movimenti l’anno coordinati attraverso la torre di controllo di Enav. Il nuovo radar è quindi strategico sia per le attività di natura militare che civile.

Il contratto è stato sottoscritto dall’Amministratore Delegato del Gruppo Enav Pasqualino Monti e dal Direttore di Teledife, il Tenente Generale del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito Italiano Angelo Gervasio.

L’Amministratore Delegato Pasqualino Monti ha dichiarato: “Questo contratto rappresenta la capacità delle imprese e delle istituzioni italiane di fare sistema per la modernizzazione del Paese nello sviluppo tecnologico delle infrastrutture e dei sistemi di gestione del traffico aereo sia a difesa dei confini nazionali che per garantire l’efficienza dei voli civili. Dopo i contratti con Repubblica Dominicana e Tunisia di qualche settimana fa, questa ultima commessa è la conferma che la nuova strategia che stiamo portando avanti per far crescere le attività sul mercato non regolamentato sta dando risultati concreti. Siamo confidenti di raggiungere tutti gli obiettivi comunicati al mercato pochi mesi fa”.

Nello specifico, il contratto, della durata di due anni, prevede la fornitura del nuovo Radar e degli apparati della sala che ospiterà i controllori di volo comprese le attività di installazione e messa in esercizio del nuovo apparato. È inoltre previsto l’ammodernamento della sala radar e il rifacimento completo degli impianti afferenti. Per minimizzare l’impatto operativo, durante l’esecuzione dei lavori, sarà messa a disposizione una sala di controllo trasportabile da cui i controllori del traffico aereo di Sigonella potranno operare senza interruzioni del servizio.

Nell’ambito del contratto, Leonardo fornirà il radar ATC primario della Famiglia ATCR-33S Next Generation e quello secondario SIR-S/I. Queste tecnologie ed i servizi correlati, funzionali al progressivo rinnovamento dell’intera capacità di sorveglianza del controllo del traffico Aereo dell’Aeronautica Militare, saranno pienamente integrati con quelli già in uso alla Forza Armata e con i sistemi di sorveglianza in dotazione a Enav.