A SOVERATO L’ULTIMO SALUTO A SIMONA CAVALLARO. “SOLO LE BESTIE FANNO UNA FINE COSÌ”

Grande commozione questo pomeriggio, 30 agosto, ai funerali di Simona Cavallaro, la 20enne sbranata giovedì scorso da circa 20 cani incustoditi.

La studentessa di Soverato, comune in provincia di Catanzaro, si trovava in un'aere picnic in località Monte Fiorino, nel comune di Satriano, quando è stata attaccata da un branco di cani pastore.

L'amico che era con lei è riuscito a salvarsi. Ieri sera Soverato le ha reso omaggio con una fiaccolata.Il padre di Simona, Alfio: "Tutto potevo immaginare, ma mai che mia figlia Simona facesse la fine che si augura solo alle bestie. Non ci sono parole".

Non si trattiene il papà interviene di nuovo e aggiunge, tra le lacrime: "Non si può andare in un posto pubblico e perdere così la vita".

Intanto è stato indagato per omicidio colposo il pastore, un 44enne di Satriano, che sarebbe proprietario dei cani che hanno attaccato e ucciso la ragazza. Gli investigatori dei carabinieri sono ancora in attesa dei risultati degli accertamenti compiuti dai veterinari sui due cani trovati per stabilire se siano dotati del chip di riconoscimento.