A TEATRO CON CAROLINA BENVENGA, LA FATINA DEI BAMBINI DI RAI YOYO

Direttamente dalla tv in teatro, dal vivo, per vivere la magia del Natale nel più caloroso dei modi: Carolina arriva per la prima volta nei prestigiosi palchi d’Italia, in tour con “Un Natale favoloso… a teatro”, uno spettacolo di Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, distribuito da Savà Produzioni Creative, per la regia di Morena D’Onofrio. Appuntamenti live, per uno show musicale assolutamente inedito che racchiude i più grandi successi di Carolina e dei suoi simpatici amici elfi, che trasporteranno grandi e piccini in una entusiasmante storia natalizia.

Divertimento, stupore, meraviglia, negli occhi dei bambini che potranno vivere il Natale 2022 con la loro star e i suoi compagni, in un viaggio che, da Nord a Sud, toccherà le principali città italiane: Bologna, Brescia, Civitanova Marche, Catania, Firenze, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Roma, Taranto e Torino.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.

Sono previsti, per ogni spettacolo, un numero limitato di Family Pack per 3 o per 4 persone e Meet & Greet, per poter conoscere da vicino Carolina e scattare una foto con lei.

All’allarme di un S.O.S. per un piccolo imprevisto da codice rosso che mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo, Carolina e i suoi compagni d’avventura si attivano per salvare il giorno più bello dell’anno.

Assieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzano, cantano e coinvolgono i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph. Riusciranno a salvare il Natale 2022?

Le strabilianti scenografie, la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale e i paesaggi innevati, le coinvolgenti coreografie a cura di Fiorella Nolis e le canzoni che oltrepassano gli schermi e arrivano dal vivo in teatro, assicurano un’atmosfera da sogno che tiene incollati alla poltrona rossa anche i più piccoli.

Carolina non vede l’ora di riabbracciare il suo pubblico e, nel frattempo, commenta con queste parole la sua nuova avventura: “Dopo gli ultimi due anni sentivo forte il bisogno di creare occasioni di incontro con i bimbi fuori dagli schermi, in un luogo speciale, nuovo anche per me e non esiste posto più suggestivo del teatro, soprattutto in un periodo magico come quello natalizio. Sarà molto emozionante, non vedo l’ora!”.

Si apre il sipario sull’avventura più magica del periodo natalizio, per vivere con Carolina Un Natale favoloso in tutta Italia, nel calore avvolgente tra le mura dei teatri.

Il tour è stato inaugurato l’8 dicembre al Teatro Rossini di Civitanova Marche; dopo essere andato in scena a Pescara e a Napol, il 23 dicembre arriva al Teatro Dal Verme di Milano; il 26 dicembre al Politeama Greco di Lecce; il 27 dicembre all’Auditorium Conciliazione di Roma; il 29 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania; il 30 dicembre al Teatro Golden di Palermo; il 2 gennaio al Tuscany Hall di Firenze; il 3 gennaio al Teatro Duse di Bologna; il 5 gennaio al Teatro Orfeo di Taranto; il 7 gennaio al Gran Teatro Morato di Brescia (evento in collaborazione con Zed Live) e l’8 gennaio al Teatro Colosseo di Torino.

Non solo in tv, in teatro, ma anche in libreria: il 15 novembre uscirà il nuovo libro di Carolina, dal titolo “Il girotondo delle stagioni”, edito da Electa Kids. Produzione: Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci. Distribuzione: Savà produzioni creative. Regia: Morena D’Onofrio. Testi: Carolina Benvenga. Coreografia: Fiorella Nolis.