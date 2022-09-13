A TORTORETO LE FINALI DEL TALENT “FUORICLASSE”, PROTAGONISTI I FRATELLI MILICIA DI PATERNÒ

Si è svolta in Abruzzo la settima edizione del Talent nazionale Fuoriclasse, con la direzione artistica di Dario Salvatori che per l’occasione è stato in giuria insieme a Gianni Testa, Raffaele Pagani...

Tra i protagonisti, dopo aver passato le selezioni, semifinali e qualificandosi per la finalissima piazzandosi tra i primi 20 i fratelli Giuseppe e Virginia Milicia di 17 e 15 anni,di paterno',allievi del Bandits dance Studio Acireale (filiale di Milano, del campione europeo di break dance Roman Froz) del maestro Alosha Giuseppe Marino.

I ragazzi si sono esibiti in diverse coreografie di hip hop ideate dal maestro Alosha, ed esibiti anche in improvvisazioni di break dance, che dal 2024 diventerà sport olimpionico.

Speriamo che per i giovanni fratelli sia l’inizio di una grande carriera.

Bravi ragazzi!!