A VALENCIA MAXI PARCHEGGIO COMPLETAMENTO ALLAGATO, I SOMMOZZATORI: "E' UN CIMITERO, VITTIME INCALCOLABILI"

Quel parcheggio è un cimitero". Sono le prime parole dei sommozzatori militari della Ume che sono riusciti a entrare nel parcheggio sotterraneo, totalmente allagato, dell'enorme centro commerciale Bonaire, nei pressi della città di Aldaya.

Nel momento dell'inondazione, martedì pomeriggio, i negozi di abbigliamento, i ristoranti e i cinema erano aperti e in zona c'erano centinaia di persone. Anche qui il livello dell'acqua è salito fino a tre metri, e il parking, con 5.700 posti disponibili, è diventato una vera trappola mortale.

Secondo fonti dei soccorsi, citate dal giornale eldiario.es, le vittime possono essere "incalcolabili". Ironia macabra della sorte, come si legge nel sito del Bonaire, il parking trasformato martedì in una trappola mortale era "gratis e a tempo illimitato".

Anche l'accesso dalle scale mobili al centro commerciale è completamente devastato, bloccato non solo dall'acqua ma anche dai resti e dai detriti portati dalla violenza della piena.

Anche uscire da là era impossibile. Secondo la stampa locale, questo parcheggio è uno dei punti di maggiore preoccupazione delle squadre di soccorso.

Ancora non ci sono notizie ufficiali ma è trapelato che dentro ci sarebbero molti corpi. Insieme ai sub che lavorano in condizioni di grandissima difficoltà, sul luogo anche i vigili del fuoco che con le loro pompe stanno lavorando senza sosta per svuotare il parcheggio dall'acqua.

Il discorso di Sanchez

"La regione di Valencia richiede più militari, macchine, finanziamenti", per far fronte alla "seconda peggiore inondazione del secolo registrata in Europa", per questo "il governo invierà oggi stesso 5 mila soldati dell'esercito che si uniscono ai 3mila già dispiegati, e altri 5mila tra Guardia Civil e forze di polizia". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez dopo il comitato di crisi alla Moncloa. "Il bilancio delle vittime della catastrofe", che ha colpito la regione di Valencia "è salito a 211", ha aggiunto.

"'Oltre alla ricerca dei dispersi la priorità è ristabilire i servizi danneggiati nei municipi', ha segnalato il premier, nel tracciare un bilancio della "seconda inondazione che ha registrato più vittime dall'inizio del secolo".

"Si è ristabilito il consumo elettrico al 94% dei colpiti" dall'interruzione delle erogazioni "ed è stata recuperata la metà delle 550.000 linee interrotte, con la previsione di recuperare il resto nel fine settimana", ha sottolineato Sanchez.

Intanto una donna è stata ritrovata viva ed è stata salvata dopo aver trascorso tre giorni intrappolata in un'auto abbandonata in fondo a un sottopassaggio a Benetússer, uno dei centri più colpiti dalle inondazioni nei dintorni di Valencia.