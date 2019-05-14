A18, AUTO PRECIPITA IN FONDO AD UNA SCARPATA, GRAVEMENTE FERITI DUE CATANESI

Ennesimo grave incidente lungo l’autostrada A18 Messina-Catania.Intorno alle 14.30, un'Audi Q3 è volata giù da un viadotto dell'autostrada A18, tra gli abitati di Giampilieri e Briga.Due le persone a...

Ennesimo grave incidente lungo l’autostrada A18 Messina-Catania.

Intorno alle 14.30, un'Audi Q3 è volata giù da un viadotto dell'autostrada A18, tra gli abitati di Giampilieri e Briga.

Due le persone a bordo, trasferite in codice rosso all'ospedale Policlinico di Messina.

Si tratta di, un 20enne e un 24enne, entrambi originari di Catania: hanno riportato varie fratture e traumi, anche alla testa, ma non sono in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni l'incidente, apparentemente autonomo, sarebbe legato all'alta velocità e alle condizioni dall'asfalto bagnato

Ad intervenire la Polstrada della sezione Boccetta, vigili del fuoco e ambulanze del 118.