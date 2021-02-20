A18, DAL 22 FEBBRAIO AL 5 MARZO CHIUSO LO SVINCOLO DI TAORMINA IN DIREZIONE CATANIA

Sulla A18 Messina-Catania, nell’ambito degli annunciati lavori per la pavimentazione della Messina-Giardini, i prossimi interventi di manutenzione straordinaria interesseranno il percorso autostradale...

Sulla A18 Messina-Catania, nell’ambito degli annunciati lavori per la pavimentazione della Messina-Giardini, i prossimi interventi di manutenzione straordinaria interesseranno il percorso autostradale compreso tra il km. 33,313 e il km. 40,000 della carreggiata di monte, in direzione Catania. Per consentire la realizzazione dell’opera, la tratta rimarrà chiusa da lunedì 22 febbraio sino al 20 marzo 2021 e il traffico veicolare sarà indirizzato verso la carreggiata lato mare (direzione Messina), dove vigerà conseguentemente il doppio senso di circolazione

Sempre dallo stesso giorno (22 febbraio 2021), ma stavolta solo sino al 5 marzo, rimarrà chiuso anche lo svincolo di Taormina, ma solo per chi viaggia in direzione Catania, per consentire la realizzazione di un nuovo nastro autostradale. La prima uscita utile sarà quella di Giardini Naxos.

Proseguono inoltre, come previsto da cronoprogramma, anche i lavori di messa in sicurezza del manto in relazione ai fenomeni di dissesto che hanno interessato il versante in corrispondenza della frana di Letojanni e pertanto si ricorda che ancora sino al 30 ottobre 2021 sulla carreggiata di valle (in direzione Messina) rimarrà in vigore il doppio senso di circolazione, tra il km. 32,400 e il km. 33,313.