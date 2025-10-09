A18 Messina–Catania: al via i lavori tra gli svincoli di Acireale e Giarre

A partire da oggi , mercoledì 9 ottobre 2025, Autostrade Siciliane avvierà un nuovo intervento di riqualificazione delle barriere autostradali lungo lo spartitraffico della A18 Messina–Catania.I lavor...

A partire da oggi , mercoledì 9 ottobre 2025, Autostrade Siciliane avvierà un nuovo intervento di riqualificazione delle barriere autostradali lungo lo spartitraffico della A18 Messina–Catania.

I lavori interesseranno il tratto compreso tra gli svincoli di Giarre e Acireale, con un’estensione progressiva del cantiere a partire dal km 61+800, e proseguiranno fino al 30 novembre 2025.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, sarà chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni di marcia — verso Catania e verso Messina — sia in orario diurno che notturno.

In caso di formazione di lunghe code, gli automobilisti saranno informati tramite la messaggeria variabile presente lungo il tracciato autostradale e all’ingresso degli svincoli. In tali circostanze, Autostrade Siciliane consiglia di utilizzare la Strada Statale 114 come percorso alternativo.

L’Ente invita gli utenti a prestare la massima prudenza alla guida e a rispettare la segnaletica di cantiere, ricordando che gli interventi rientrano nel più ampio piano di messa in sicurezza e ammodernamento delle infrastrutture autostradali siciliane.