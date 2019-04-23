95047

A18 MESSINA-CATANIA, AUTO PRENDE FUOCO. LUNGHE CODE

Dopo le lunghe code a causa di un tir di traverso sulla careggiata dell’A18 direzione Messina-Catania, per una grossa di quantità di gasolio dalle ore 3.30 circa di stanotte, poco fa, intorno alle 12....

23 aprile 2019 13:22
Dopo le lunghe code a causa di un tir di traverso sulla careggiata dell’A18 direzione Messina-Catania, per una grossa di quantità di gasolio dalle ore 3.30 circa di stanotte, poco fa, intorno alle 12.20 una vettura ha preso fuoco tra lo svincolo Fiumefreddo/Giarre.

In loco mezzi di soccorso ed assistenza al traffico del CAS, Polizia Stradale e Vigili del fuoco.

 

Il conducente è riuscito a mettersi in salvo. A causa delle alte lingue di fuoco si sono formate lunghe code.

 

