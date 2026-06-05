A18 nel caos: due incidenti in poche ore, uscita obbligatoria a Taormina per chi va verso Catania.

Il primo schianto ha coinvolto un tir e una Fiat 500. Sul secondo incidente sono in corso accertamenti.

Mattinata difficile lungo l'autostrada A18 Messina-Catania, dove nel giro di poche ore si sarebbero verificati due distinti incidenti stradali che hanno provocato pesanti disagi alla circolazione.

Secondo le informazioni raccolte, il primo incidente è avvenuto intorno alle 3.30 nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un autoarticolato avrebbe perso il controllo del mezzo, invadendo la carreggiata opposta e scontrandosi con una Fiat 500. Dopo l'impatto il tir si è ribaltato su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale del Consorzio Autostrade Siciliane. I conducenti dei due veicoli sarebbero rimasti feriti ma non in modo grave.

Nelle ore successive al primo incidente sull'autostrada A18, un secondo grave sinistro si è verificato a Giardini Naxos, lungo via Vittorio Emanuele.

A perdere la vita un giovane di 25 anni di origine moldava, che viaggiava a bordo di una motocicletta.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Taormina, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Il tragico episodio ha scosso la comunità locale e si aggiunge a una giornata particolarmente difficile per la viabilità e la sicurezza stradale nel comprensorio jonico.

Intanto, il Consorzio Autostrade Siciliane ha disposto l'uscita obbligatoria allo svincolo di Taormina per tutti i veicoli diretti verso Catania. Il traffico viene deviato sulla Strada Statale 114 per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Si registrano lunghe code e forti rallentamenti lungo il tratto interessato. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni ufficiali sul secondo incidente.