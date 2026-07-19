Terremoto nel Catanese, lieve scossa vicino Santa Maria di Licodia

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi, domenica 19 luglio, nel territorio del Catanese.

Il sisma si è verificato alle ore 16:41:13, con epicentro localizzato a circa 2 chilometri a nord-est di Santa Maria di Licodia.

La scossa ha avuto una magnitudo di 2.2 ML ed è stata localizzata a una profondità di circa 6 chilometri. Le coordinate epicentrali indicate sono 37.629 di latitudine e 14.911 di longitudine.

Considerata la bassa magnitudo dell’evento, la scossa sarebbe stata avvertita soltanto lievemente, soprattutto ai piani alti degli edifici e nelle zone più vicine all’epicentro.

L’evento rientra tra i fenomeni sismici di lieve entità registrati sul territorio etneo.