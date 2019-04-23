95047

A18, TIR SBANDA E SI METTE DI TRAVERSO TRA GIARRE E ACIREALE, TRAFFICO IN TILT

Tragedia sfiorata questa notte sull’A18, intorno alle 3.30 un tir che viaggiava in direzione Catania, a circa 3m dallo svincolo di Acireale, si è messo a zig zagare e successivamente si è fermato, di...

23 aprile 2019 08:47
Tragedia sfiorata questa notte sull’A18, intorno alle 3.30 un tir che viaggiava in direzione Catania, a circa 3m dallo svincolo di Acireale, si è messo a zig zagare e successivamente si è fermato, di traverso, al centro della carreggiata.

Per fortuna, nel momento in cui è avvenuto il terribile episodio, non è stato coinvolto nessun altro mezzo in transito

Le cause , molto probabilmente, sono da addebitare ad una grossa perdita di gasolio dello stesso mezzo pesante che ha inondato l'asfalto facendone perdere all'autista il controllo.

Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto la Polizia Stradale e gli uomini del CAS

Al momento uscita obbligatoria a Giarre in direzione Catania e statale congestionata.

