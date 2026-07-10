AGGIORNAMENTO A19, autotreno carico di grano in fiamme: chiusa la carreggiata verso Catania

L'incendio nei pressi dello svincolo di Mulinello, nel territorio di Enna. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Corpo Forestale e Anas. Nella stessa zona anche un vasto rogo di vegetazione.

Un pomeriggio di forti disagi lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, dove un autotreno carico di grano è stato distrutto da un violento incendio nei pressi dello svincolo di Mulinello, nel territorio di Enna.

L'allarme è scattato intorno alle 13:30, quando dal mezzo si è sprigionata una densa colonna di fumo nero, visibile anche a notevole distanza. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l'autotreno, rendendo necessario un imponente intervento dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna, con una squadra operativa e due autobotti, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell'area.

Chiusa la carreggiata verso Catania

Per consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza, la carreggiata dell'A19 in direzione Catania è stata temporaneamente chiusa al traffico. Il provvedimento ha causato pesanti rallentamenti e lunghe code, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito.

Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nelle verifiche necessarie per consentire la riapertura del tratto autostradale.

Nella stessa zona divampa anche un vasto incendio di vegetazione

Contemporaneamente, sempre nei pressi dello svincolo di Mulinello, è divampato anche un vasto incendio di vegetazione che ha interessato le aree a ridosso dell'autostrada.

Per fronteggiare il rogo sono al lavoro anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Leonforte, affiancati dalle squadre AIB del Corpo Forestale, impegnate nel contenimento delle fiamme per evitare un'ulteriore propagazione.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore, mentre tecnici e forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le cause che hanno provocato l'incendio dell'autotreno sono ancora in fase di accertamento.

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